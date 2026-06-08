スペシャルティコーヒー専門店「猿田彦珈琲」が、8日に創業15周年を迎えた。これを記念し、新しいカップデザインとドリンクメニューを全国の対象店舗で導入するほか、アニバーサリーブレンドや記念タンブラーなどの限定グッズを発売する。【画像】刷新された新メニュー表猿田彦珈琲は2011年6月8日に創業。“たった一杯で幸せになるコーヒー屋”を掲げ、15年間にわたり店舗展開を続けてきた。節目となる今回のリニューアルでは