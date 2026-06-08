きょうの日経平均株価は、下げ幅が一時3100円を超す大幅な値下がりとなっています。【映像】日経平均株価の様子平山明秀レポ「週明けの日経平均は値下がりを示す緑色の銘柄がめだっています」きょうの日経平均株価は取引開始から大幅に値下がりし、下げ幅は一時3100円を超えました。5日に発表されたアメリカの雇用統計が市場の予想を上回る好調ぶりを示したことで、年内にもアメリカで利上げが行われるとの観測が強まり、東