東京湾フェリー（資料写真）茨城県から沖縄県にかけての沿岸部に津波注意報を発表されたことを受け、久里浜港（横須賀市）と金谷港（千葉県富津市）を結ぶ東京湾フェリーは８日、同港午前９時２０分発の便から同注意報が解除されるまでの間、運航を見合わせている。