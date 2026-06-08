家族4人でスマホ代が毎月2万円かかっていると、「もう少し安くできないだろうか」と感じる人は多いでしょう。最近は格安SIMの利用者も増えており、「半額になる」という話を耳にすることもあります。しかし、本当にそこまで安くなるのか気になる人もいるはずです。 本記事では、家族4人で格安SIMへ乗り換えた場合の節約効果や注意点について解説します。 家族4人で月2万円のスマホ代は高い？ 家族全員が大手キャ