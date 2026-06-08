働く親にとって、我が子の急な体調不良は多くの家庭で経験する「子育てあるある」ともいえる悩みでしょう。 子どもの看病を理由にした欠勤は、快く受け入れてくれる場合が多いと思いますが、一部の会社では、人員不足といった理由から「休むなら、代わりの人を探して」と言われてしまうこともあるようです。 急な欠勤は会社に少なからず負担をかけるとはいえ、パート勤務であっても「そこまで自分が責任を負う