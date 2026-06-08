オリックスは8日、「Bs 夏の陣 2026 supported by SAMTY」期間中に選手たちが着用するユニフォームのデザインが決まったと発表した。今年の夏の陣のユニフォームカラーは「深紺（ディープネイビー）」。今シーズンのロゴ・ユニフォームの刷新とともに、より深く力強い色調となったネイビーを全身に採用した。ホワイトのラインをアクセントに加え、洗練された重厚感あるデザインに仕上がっている。コンセプトは「THE NAVY, THE