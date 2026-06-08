ＡＫＢ４８の徳永羚海（１９）と永野芹佳（２５）が、全国２０局で放送される旅番組「ふわり愛」の鳥取編に出演。本日８日のチューリップテレビ（富山）を皮切りに順次放送が開始される。これまで鳥取でのロケは雨や曇りに見舞われがちだった?徳永野?コンビだが、今回は２日間とも快晴という絶好のロケ日和に恵まれた。旅は壮大な鳥取砂丘からスタート。「鳥取ふるさと大使」を務める徳永が、先輩であり親友でもある永野を案内