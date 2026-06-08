ガールズグループ2NE1のメンバー、パク・サンダラがレーベル「ARADNAS」を設立し、新たな活動に乗り出す。6月8日、ARADNASは「パク・サンダラが来る6月20日に新シングル『rePRISM』をリリースする」として、「その後、フェスティバル、ファンコンサート、アジアファンコンツアーなど、さまざまな活動を続けていく予定だ」と明らかにした。【話題】2NE1メンバー、サンダラの薬物使用を“暴露”今回のシングルは、パク・サンダラがAR