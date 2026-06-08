ボーイズグループAHOF（アホプ）が、7月のカムバックに先立ち先行公開曲をリリースする。6月8日、所属事務所F&Fエンターテインメントによると、AHOFは7月に3rdミニアルバムをリリースする。昨年11月に発表した2ndミニアルバム『The Passage』以来、約8カ月ぶりの新作となる。【写真】AHOFの日本人メンバー「ダイスケ」カムバックに先立ち、6月12日午後6時に各種音楽配信サイトを通じて先行公開曲『Sugar High』がリリースされ