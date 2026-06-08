【モデルプレス＝2026/06/08】俳優の三山凌輝が6月7日、フジテレビ系「エンタメサーチバラエティ プレミアの巣窟」（毎週日曜 深夜26時25分〜）に出演。ライブでのハプニングを明かした。【写真】元BE:FIRSTメンバー、“流血”話題の初ソロツアーの様子◆三山凌輝、額に絆創膏つけてテレビ出演5月に自身初となる東名阪Zeppツアー「RYOKI MIYAMA First Tour『Back from the coffin.』」を開催した三山。MCから「ライブ中、あまりの