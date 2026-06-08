【モンテレイ（メキシコ）７日＝ペン・金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】メキシコ・モンテレイで事前合宿を行う日本代表は７日、完全非公開でＵ―１９日本代表との練習試合（３５分×４本）を行い、２―１で勝利した。得点者はＤＦ鈴木淳之介とＦＷ塩貝健人。試合後に取材対応した森保一監督は「今日はすごく暑い中でトレーニングマッチをできた。選手たちはきつそうでしたけど、過酷な環境の中で、まずしっかりとしたプレー