【アプリリリース記念 ガンプラ再販抽選会】 抽選期間：6月8日10時～6月22日23時59分 当選発表：6月24日12時～ 発送予定：11月上旬より順次 BANDAI SPIRITSはガンプラ公式コミュニティ「ビルダーズノート」にて、「アプリリリース記念 ガンプラ再販抽選会」を実施している。抽選期間は6月22日23時59分まで。当選発表は6月24日12時