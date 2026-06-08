青森・弘前市を中心に活動するご当地アイドル「りんご娘」の元メンバー・王林が７日に自身のインスタグラムを更新。大量のオフショットを公開した。王林は「さむかりし頃のおもいでたち」とつづり、雪の中でのショットや、泡風呂に入る大胆ショットなど多数を披露した。この投稿に「絶対似合うのでクロムもっと着てほしい」「マジで全部可愛すぎる」「とんでもない可愛さにどハマりしてます」「美人で、足長で」「マジで美女