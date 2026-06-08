◆女子サッカー◇なでしこ２部リーグ第１３節ＦＣふじざくら山梨３−０ディオッサ出雲ＦＣ（７日・韮崎市中央公園陸上競技場）ＦＣふじざくら山梨が３連勝を飾った。プレナスなでしこリーグ２部第１３節が７日行われ、ホームでディオッサ出雲ＦＣと対戦。前半１５分、ＦＷ脇田紗弥が先制点を決め、続く３０分にはＭＦ内藤夏鈴が移籍後初ゴール。後半２０分にはＭＦ菅百花がダメ押しの３点目を決めた。ＧＫ出口春奈はファインセ