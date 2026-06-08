◇交流戦阪神―楽天（2026年6月8日甲子園）8日、阪神―楽天戦が行われる甲子園球場では内野グラウンドにシートがかぶせられた。夕方にかけて悪天候が予想されるための措置。この日の一戦は前日7日の天候不良での中止を受けての振替試合だが、再びプレーボールまで空模様を気にする1日になりそうだ。試合前練習は野手は室内、投手が外野で実施。選手たちも試合開催が気になるようで「天気どうなんですか」「雨降ります