女子サッカー・WEリーグのINAC神戸を運営するアイナックフットボールクラブ株式会社は8日、元日本代表MF阿部浩之氏（36）が6月15日付で代表取締役社長に就任すると発表した。阿部氏は関西学院大学を経て2012年にG大阪に加入。川崎F、名古屋、湘南で活躍し、2024年に現役を引退した。2017年には日本代表に選出された。現役引退後はG大阪のクラブ・リレーションズ・オフィサー（CRO）などを務めていた。阿部氏はINAC神戸を通じ