SNS総フォロワー100万人超を誇るモデル・インフルエンサー・PyunA.（ぴょな）さんがプロデュースするランジェリーブランド「Enfel（エンフェル）」から、新作ランジェリーが登場しました。今回のテーマは“悪魔”。大人っぽい色気とあざと可愛さを絶妙に融合させたデザインが魅力です。ブラックとホワイトの2カラーで展開され、特別な日にはもちろん、毎日の気分を高めたい時にもぴった