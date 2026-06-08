モデルでタレントの森泉（43）が8日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。自宅キッチンで唯一作る物を明かした。2018年3月に住職の男性と結婚し、同年6月に長女を出産した森。これまでの出演番組などで、夫が料理担当であることを明かしているが、司会の黒柳徹子から「料理はいっさいしないってホントなの？」と聞かれると、小声で「してないかもしれない」と苦笑いした。しかし「なんと最近、ち