宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は８日、鹿児島県の種子島宇宙センターで１０日に予定していた大型主力ロケット「Ｈ３」６号機の打ち上げを延期すると発表した。天候悪化が予想されるためで、新たな予定日は気象予測を精査して決める。Ｈ３の打ち上げは昨年１２月に失敗した８号機以来で、半年ぶりとなる。