2016年に長野県軽井沢町で大学生ら15人が死亡したスキーバス事故で、業務上過失致死傷罪に問われた運行会社の元社長高橋美作被告（64）を禁錮3年とした東京高裁判決が、8日までに確定した。期限までに上告しなかった。