NPB(日本野球機構)は8日、前日の試合で退場処分となったDeNAの相川亮二監督への制裁について発表しました。ソフトバンクとの1戦で延長11回裏に宮粼敏郎選手がスイングした際にキャッチャーミットにバットが当たったとしてアピールしたものの認められず。相川監督が「打撃妨害ではないか」と抗議。川口球審と相川監督の間でやり取りが続き、川口球審から再三、抗議が長時間に及ぶと退場になる旨を伝えられていましたが、相川