長崎市の私立海星高長崎市にある私立海星高の2年男子生徒＝当時（16）＝が2017年に自殺したのは、学校側がいじめ対策を怠ったのが原因などとして、両親が約3200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、長崎地裁は8日、330万円の支払いを命じた。中学時代のいじめを認めた一方、自殺はさまざまな要因が相互に作用したとし「予見は極めて困難だった」と判断した。松永晋介裁判長は判決理由で、海星中3年時に同級生からおなかの音を