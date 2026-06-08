フィリピンのミンダナオ島で、損壊した建物近くに集まった救急隊員ら＝8日、ジェネラルサントス（GenSanDEV提供、ロイター＝共同）【マニラ共同】米地質調査所（USGS）によると、8日午前7時37分（日本時間同8時37分）、フィリピン南部ミンダナオ島沖でマグニチュード（M）7.8の地震があった。フィリピンの災害対策当局は、少なくとも19人が死亡したと発表した。火山地震研究所は最大で高さ約1.5メートルの津波を観測。米ハワイ