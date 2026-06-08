フランス人俳優のジャン・レノ（77）が、一人舞台「らくだ」で福岡・京都など全国12カ所を巡っている。5月に東京で世界初演した作品は、自身の半生を振り返るもの。モノクロだった日々が、人との出会いによって色づき、出会いの数だけ複雑になっていく。ジャンの豊かな色を感じた時間だった。（レポート:西村綾乃）背もたれに名前が入ったディレクターズチェア、映画のフィルム。鏡台の近くには、映画「レオン」で演じた殺し屋