お子さんはどんな習い事をしていますか？住んでいる地域や家計の余裕にもよりますが、ひとつも習わせていない家庭があれば、複数を掛け持ちさせている家庭もあります。今回ママスタコミュニティで見つけたのは、習い事にまつわる投稿です。周りと比べてしまい、焦る。わが子に向く習い事を見つけてあげたい『周りがたくさんやらせていると、わが子にもあれこれやらせたくなるよね。常に周りと比べてしまって、焦る……』さまざま