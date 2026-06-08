5月の全国倒産 6カ月ぶり減少、中東問題の影響で倒産が2件発生2026年5月の全国企業倒産（負債1,000万円以上）は、件数が780件（前年同月比8.9％減）、負債総額は1,211億9,900万円（同34.0％増）だった。件数は、2025年11月以来、6カ月ぶりに前年同月を下回った。5月では2年連続で減少し、2023年の706件以来、3年ぶりに800件を下回った。負債総額は、3カ月連続で前年同月を上回った。5月の最大の倒産は、東証スタンダードの（