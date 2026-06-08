〜 2026年5月の「負債1,000万円未満」倒産動向 〜2026年5月の負債1,000万円未満の倒産は、件数が39件（前年同月比7.1％減）と前年同月の42件を下回り、6カ月ぶりに30件台にとどまった。ただ、2026年1-5月累計は221件（前年同期比9.9％増、前年同期201件）で、前年を上回るペースで推移している。産業別では、10産業のうち、増加が農・林・漁・鉱業、サービス業他の2産業、減少が建設業、製造業、卸売業、不動産業、情報通信