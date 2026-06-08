〜 2026年5月「ゼロゼロ融資」利用後の倒産動向 〜2026年5月の「ゼロゼロ融資（実質無利子・無担保融資）」を利用した企業の倒産は、28件（前年同月比24.3％減）だった。1-5月累計は137件(前年同期比20.8％減)で、2年連続で減少している。コロナ借換保証の返済開始が最後のピークを迎えている。ただ、物価高や人手不足がより深刻さを増すなか、さらにアメリカとイスラエルによるイラン攻撃に端を発した原油価格の高騰、ナフサ