〜 2026年1-5月の「税金滞納」倒産動向 〜2026年1-5月の「税金滞納（社会保険を含む）」倒産は、97件（前年同期比27.6％増）に達した。2017年以降、同期間では最多だった2024年同期の82件を超え、最多を更新した。一方、1-5月の負債総額は、124億5,100万円（同57.3％減）と前年同期から半減した。これは最大の倒産が負債11億6,000円にとどまるほか、同1億円以上が33件（同10.8％減）と落ち着いたため。税金（公租公課）の滞納