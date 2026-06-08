〜 2026年5月の 「物価高」倒産動向 〜為替介入の効果が薄れ、再び円安基調が強まるなか、2026年5月の「物価高」倒産は64件（前年同月比42.2％増）と1.4倍に増加した。2025年12月から6カ月連続で前年同月を上回った。特に、長引く中東情勢で、ナフサ不足などに起因する価格上昇が原因の倒産が1件発生するなど、原材料や資材、エネルギー価格上昇の影響が影を落としている。負債総額は、184億6,300万円（同131.7％増）で2.3倍