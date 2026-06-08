吉田優利が自身のインスタグラムを更新。妹・鈴の国内女子ツアー初優勝をお祝いして3つの絵文字と5枚の写真を投稿した。【写真】これは懐かしい！ 吉田優利とキャディを務める吉田鈴の2ショット（全5枚）プロテストに合格して2年目のシーズンを迎えた鈴。ルーキーイヤーだった昨年のメルセデス・ランキングは51位。惜しくもあと1人のところでシード権獲得を逃してしまった。それでも今年前半戦の出場権を獲得すると、これまで13試