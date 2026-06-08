＜全米女子オープン最終日◇7日◇リビエラCC（カリフォルニア州）◇6699ヤード・パー71＞大会を配信する「U-NEXT」で、初のラウンドレポーターを務めた上田桃子は、メジャーで奮闘した日本勢、そして優勝したネリー・コルダ（米国）の活躍をどう見たのか。【写真】畑岡奈紗の強さの秘密は“サスペンション”だった？畑岡奈紗が優勝争いを演じ、手に汗握る最終日となった。前半はスコアを1つ伸ばして首位に肉薄したものの、後半13