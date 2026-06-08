日本ゴルフツアー機構（JGTO）は8日、国内男子ツアー「フジサンケイクラシック」の開催中止を発表した。【写真】かっこいい！メジャー2戦目の副賞はBMWの高級SUVフジサンケイクラシックは、1973年から続く歴史あるトーナメントで、第1回大会から一貫してフジサンケイグループが冠スポンサーを務めてきた。しかし、中居正広氏の女性トラブルを巡る一連の騒動の影響で開催が危ぶまれ、1982年から開催され続けた国内女子ツアーの「