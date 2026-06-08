6月8日(月)午前5時45分頃、新潟県の阿賀町熊渡地内にある高速道路サービスエリア(上り線)付近で、クマ2頭が目撃されました。 通行人から津川警察署への通報によりますと、目撃されたクマは体長約1メートルと約0.5メートルの2頭で、通報は同日午前6時05分頃に行われました。 目撃場所から民家までの距離は約120メートルとのことです。 これを受け、津川署と阿賀町役場は付近住民に注意を呼びかける広報