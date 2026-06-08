6月7日午後3時35分頃、新潟県胎内市長橋地内において、体長約50センチメートルの子グマ1頭が目撃されました。 目撃情報によりますと、子グマは東方向の林の中へ入っていったとのことです。 新発田署は胎内市役所とともに、付近住民などへの広報および警戒活動を実施しています。