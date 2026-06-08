韓国の李在明大統領はきょう、就任1年の会見で、日本が求める安全保障分野での協定について「国民感情から現時点では難しい」と述べ、高市総理に直接、慎重な立場を伝えたと明らかにしました。韓国の李在明大統領はさきほど就任1年の会見で、自衛隊と韓国軍の間で燃料や弾薬などを融通し合う「ACSA＝物品役務相互提供協定」の締結について日本の高市総理とのやり取りを明かしました。韓国李在明 大統領「（協定の）現実的な