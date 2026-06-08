16年間のアナウンサー人生は「夢見てた感覚」だった――。元日本テレビアナウンサーで同志社大学ハリス理化学研究所助教の桝太一が、7日に放送された日本テレビのバラエティ番組『メシドラ 〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜』(毎週日曜12:45〜 ※関東ローカル、TVer・Huluで配信中)に出演。兼近大樹(EXIT)、満島真之介とともに、千葉県八街市を巡った。(左から)満島真之介、桝太一、兼近大樹○「パッと皆が名前を思い浮かぶ先生が