気象庁は、フィリピン付近で発生したマグニチュード８．２と推定される地震で、東京・小笠原諸島で０．１ｍの津波を観測したほか、鹿児島県奄美市と沖縄で微弱な津波を観測したと発表しました。 津波が観測された場所と時間は、東京・小笠原諸島の父島で午後１時６分に０．１ｍです。 このほか微弱な津波が各地で観測されています。 奄美市小湊で午後１時１９分、 沖縄市で午後０時５８分、 石垣島で午後１時１０