今話題のすいかスムージー、実は自宅で手軽に作れます。ヨーグルト・豆乳・バナナと合わせるなど、アレンジも豊富でどれもミキサーひとつで完成。すいかを冷凍しておけば、よりひんやり楽しめます。おすすめレシピを４つご紹介します。 ▼すいかだけ！シンプルに楽しむ「スイカジュース（スムージー）」 材料は種を取ったすいかと氷、砂糖だけ！すいかのフレッシュな味は、思わずごくごく飲んでしまいそうです。お好みでレモンや