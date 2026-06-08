北海道旭川市で女子高校生を橋から転落させ、殺害した罪などに問われている女の裁判員裁判で、検察は懲役27年を求刑しました。旭川の無職・内田梨瑚被告はおととし4月、女子高校生を車で監禁し、旭川市郊外の橋から転落させて殺害した罪などに問われています。論告で、検察側は「生きたまま川に落下させて殺害した残虐さは無期懲役を求刑することも考えられるが、本件のわいせつ行為は被害者への制裁のために全裸にさせたというも