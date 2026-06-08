F1™︎第6戦が行われる伝統のモナコはシーズンで最も抜きにくいコースのため、予選順位が大きなカギを握る。ポールポジションのメルセデス、キミ・アントネッリが有利だが、2番手マックス・フェルスタッペン、3番手ルイス・ハミルトンという経験豊富なドライバーが必ずチャンスを狙うだろう。また、スタートを得意とするフェラーリのシャルル・ルクレールも地元の期待を背負い、4番手から巻き返しを狙っている。ワール