気象庁はフィリピン・ミンダナオ島付近の大きな地震により、各地で津波が観測されたと発表した。東京都の父島で午後1時46分20cm和歌山県・串本で午後1時50分20cm鹿児島県・種子島熊野で午後1時21分10cm沖縄県・沖縄中城湾で午後0時58分微弱沖縄県・石垣島で午後1時10分微弱鹿児島県・奄美小湊で午後1時19分微弱三重県・尾鷲で午後1時24分微弱和歌山県・那智勝浦で午後1時31分微弱三浦三崎港、沼津では、観測不能と