全国企業倒産件数の推移東京商工リサーチが8日発表した全国の5月の企業倒産（負債額1千万円以上）は前年同月比8.9％減の780件で、6カ月ぶりに前年実績を下回った。中東情勢悪化の打撃を抑えようと、金融機関が資金繰りを支援したことが奏功した。負債総額は34.0％増の1211億円だった。要因別で見ると人手不足関連が37件、物価高は64件だった。中東問題を受けた倒産もあった。東京商工リサーチの担当者は「中東絡みの倒産は増え