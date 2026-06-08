気象庁によりますと午後2時2分までに観測された津波の時刻と高さは次のとおりです。三重尾鷲では午後1時24分に微弱、数センチ程度です。【追加】和歌山・串本町袋港では午後1時50分に0.2メートル。【更新】神奈川・三浦市三崎漁港では現在、欠測しています。つまり、正常に観測できていません。静岡・沼津市内浦では現在、欠測しています。つまり、正常に観測できていません。小笠原・父島二見では午後1時46分に0.2メートル。種子