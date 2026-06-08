プロ野球好きの噺家（はなしか）と元選手らが語らう神戸・喜楽館の「プロ野球応援ウイーク」（22〜28日）の制作発表会見が8日、同館で行われた。落語家桂三実（33）、ABCテレビ（朝日放送）を3月末で退社し、フリーアナウンサーに転向した伊藤史隆アナ（63）が出席した。落語と野球の融合をコンセプトに、ラジオでナイター中継を聴く人と落語を楽しむ人の共通点（音で楽しむ）に着目し、21年から年2回のペースで開催し、今回が11回