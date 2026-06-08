【第6話】 6月6日無料公開 第6話を読む 【拡大画像へ】 竹書房は6月6日、くずしろ氏によるマンガ「30まで独りだったら一緒に暮らそうって言ったよね？」第6話を「竹コミ！」にて公開した。 第6話では、月子の姪・芽衣と3人で原宿へ。芽衣との会話で、ソラのことをほとんど知らないことに気付いた月子は、ソラと2人きりのときに……。 「30まで独りだったら一緒に暮らそうって言った