【第96話】 6月8日 無料公開 第96話を読む 【拡大画像へ】 講談社は6月8日、里見U氏によるマンガ「平成敗残兵すみれちゃん」第96話「急に悟る女」をヤンマガWebにて無料公開した。 第96話では、仕事の話が進んでいく中で、すみれは何のためにこの仕事をしているのか、ふと立ち止まって考えてしまう……。 なお、最新の有料公開話となる第99話「掛け合う女」も70ポイントで公開さ