【第97話】 6月6日 公開 第97話を読む 【拡大画像へ】 講談社は6月6日、閃凡人氏によるマンガ「聖なる乙女と秘めごとを」第97話「恋を抱える人達」をヤンマガWebにて公開した。 第97話では、ローズがイツキと契りを交わしたことを皆に伝える。そんな中、自分だけ花びらの紋様が浮かんでいないことを気にするリリィのために、ルピナが特訓を提案する。 「聖なる乙女と秘めごとを