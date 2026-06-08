6月8日、島根スサノオマジックは、横地聖真の復帰に向けたサポートを継続していくことを発表した。なお、今オフの時点では2026－27シーズンの選手契約を締結しないため、Bリーグの規定により同日15時付で自由交渉選手リストに公示される。 愛知県出身で24歳の横地は、192センチ100キロのスモールフォワード。福岡大学附属大濠高校から筑波大学へ進学し、2021－22シーズン