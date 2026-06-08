ドキュメンタリー映画『声をあげるということ-性犯罪 刑法改正の記録-』が、8月1日より新宿 K’s cinema ほかにて全国順次公開されることが決定。あわせてポスタービジュアルと場面写真が公開された。 参考：報道写真家・桑原史成に迫る韓国ドキュメンタリー映画『100万カットの記憶』9月5日公開 本作は、勇気をもって自らの声をあげた性暴力サバイバーたちの姿を5年にわたって追い、記録したドキ